Житель Магнитогорска стал фигурантом уголовного дела из-за того, что 5 лет не приближался к военкомату

В военкомате напрасно дожидались призывника Фото: Александр ГЛУЗ

В отношении 24-летнего жителя Магнитогорска возбудили уголовное дело об уклонении от военной службы.

По версии следствия, молодой человек с 2018 по 2023 год получал повестки, но не приходил в военкомат. При этом горожанин был признан годным для прохождения военной службы и не имел оснований для освобождения от нее.

— Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения, — рассказали в СУ Следственного комитета по Челябинской области.

Магнитогорцу грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в Челябинской области оштрафовали командира воинской части, который заставлял голодных призывников строить дом на своем участке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.