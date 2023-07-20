Житель Магнитогорска стал фигурантом уголовного дела из-за того, что 5 лет не приближался к военкомату

В военкомате напрасно дожидались призывника
Фото: Александр ГЛУЗ
В отношении 24-летнего жителя Магнитогорска возбудили уголовное дело об уклонении от военной службы.
По версии следствия, молодой человек с 2018 по 2023 год получал повестки, но не приходил в военкомат. При этом горожанин был признан годным для прохождения военной службы и не имел оснований для освобождения от нее.
— Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения, — рассказали в СУ Следственного комитета по Челябинской области.
Магнитогорцу грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее в Челябинской области оштрафовали командира воинской части, который заставлял голодных призывников строить дом на своем участке.
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