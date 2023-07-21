От Владимира до Хабаровска: в ЮУрГУ фиксируют наплыв абитуриентов из отдаленных регионов РФ

Представители ЮУрГУ рассказали о том, как проходит приемная кампания. Фото: Егор ИВЛЕВ

За последние дни количество абитуриентов челябинских вузов, приехавших из Свердловской области и Башкортостана, выросло в разы. Они приезжают поступать сюда как с целевыми договорами от предприятий, так и просто желанием попробовать себя в различных видах деятельности. Об этом рассказала руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина на пресс-конференции в КП-Челябинск.

По сложившейся традиции, много абитуриентов приезжают поступать в ЮУрГУ из соседних Курганской и Оренбургской областей, из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Но в этом году увеличилось количество поступающих из отдаленных регионов — Владимирской и Кировской области, из Читы и Хабаровска — это, по словам представителя вуза, говорит о том, что некоторыми востребованными научно-образовательными компетенциями обладает только Южно-Уральский госуниверситет.

— Чаще приезжие из отдаленных регионов выбирают направления подготовки, связанные с работой оборонно-промышленного комплекса. Это такие специальности, как боеприпасы и взрыватели, проектирование ракетных двигателей, авиастроение, транспорт специального назначения, — отметила Юлия Болотина

Как уточнила Юлия Болотина, абитуриенты из дальних регионов интересуются не только инженерно-техническими специальностями, которые предлагает ЮУрГУ. Много и «гуманитариев»: физкультура и спорт, архитектура и дизайн, юриспруденция и экономика.

Приемная кампания в Южно-Уральском госуниверситете продлится до 3 августа, прием документов для поступления на бюджет заканчивается 25 июля. Подробнее о сроках и требованиях — в нашем материале; трансляция пресс-конференции в КП-Челябинск, посвященной вопросам приема абитуриентов в вуз, доступна в нашей группе во «ВКонтакте».

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