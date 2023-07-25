Получить скидку на обучение в ЮУрГУ? Реально! Рассказываем, что нужно делать

Студенты могут претендовать на скидку на обучение в ЮУрГУ. Фото: Южно-Уральский государственный университет

В Южно-Уральском государственном университете разработана скидочная система, которая направлена на поддержку студентов, не сумевших поступить на бюджет. Студенты-контрактники имеют возможность получить выгоду при оплате обучения до 23%.

Абитуриенты ЮУрГУ с российским гражданством, поступающие на программы бакалавриата и специалитета могут получить скидки на оплату обучения, которая зависит от количества набранных баллов ЕГЭ. Для абитуриентов-высокобальников скидка составит 20%.

Такие же условия действуют и для иностранных абитуриентов, поступающих по результатам внутренних вступительных экзаменов.

Для программ магистратуры и среднего профессионального образования фактором установления размера скидки является средний балл диплома или аттестата. Для абитуриентов магистратуры, имеющих в дипломе средний балл свыше 4,5, скидка составит 20%, при балле 4 – 4,49 – 10%.

Для поступающих по программам СПО при среднем балле аттестата 5 – 4,8 скидка составит 10%, 4,7 – 4,5 баллов – 7%, 4,4 – 4,2 баллов – 5%.

Студенты-высокобалльники могут претендовать на именную стипендию в размере 10 000 рублей в месяц и на еще более 20 различных видов стипендий.

Прием документов в ЮУрГУ на контрактную форму обучения завершается 20 августа, приказ о зачислении будет подписан до 30 августа.

Приемная комиссия расположена по адресу проспект Ленина, 76. Часы приема: с понедельника по пятницу – с 9:00 до 17:00, суббота – воскресенье – с 9:00 до 14:00.