У змеи, с которой челябинцы фотографировались на Кировке, нашли сальмонеллез

Змеи могут быть переносчиками сальмонелл. Фото: Архив "ЭГ"

Змея, изъятая у уличных фотографов в Челябинске, оказалась переносчиком опасного вируса – сальмонеллеза. Об этом сообщил зоозащитник Карен Даллакян.

Специалисты отдела бактериологии, пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Челябинской испытательной лаборатории исследовали фекалии змеи и выявили возбудитель сальмонеллеза.

Змеи – бессимптомные носители сальмонелл: сами не болеют, но могут заразить других. Рептилии выделяют их в окружающую среду, что может быть опасным для человека.

– Сами животные становятся носителями, поглощая инфицированную пищу. Но носительство у содержащихся в неволе рептилий может перейти в острое заболевание на фоне нарушения обмена веществ, однообразного питания и нарушения норм содержания, – сообщили в Федеральном центре охраны здоровья животных.

В начале мая челябинского зоозащитника Карена Даллакяна возмутило состояние сов, с которыми предлагают сделать снимок на память приезжие фотографы. Со временем там же появилась и змея. Позже животных все же удалось изъять из рук незадачливых бизнесменов.

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