«Такой дикости я даже в Африке не видел»: ветеринара возмутило состояние сов, с которыми предлагают фото на Кировке

Стояли птицы рядом со зданием военной комендатуры. Фото: Карен Даллакян.

В начале месяца на пешеходной части улицы Кирова появилась девушка с двумя совами. Она разрешала гладить хищных птиц, сажала на руку и предлагала фото на память за 300 рублей. Мол, и вам приятно, и птичка «на мясо заработает». Челябинцев это беспокоило, но к решительным действиям никто не преступал. На скандал во имя спасения пернатых решился ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян. На днях он сам увидел этих сов и был в ужасе от их состояния.

– Они глаза даже не могут открыть, очень истощенные. Я не понимаю людей, которые на руки своим детям сажают больную птицу, чтобы сделать фотографию. У нее может быть много инфекционных заболеваний. Ведь никаких справок и документов у них на руках нет! – возмущен ветврач.

Две сипухи жмутся друг к другу и жмурят глазки. Чтобы не улетели, они привязаны, при первой же возможности сбегают от «хозяйки» на кейс с техникой. То, что совы не в порядке, видно невооруженным взглядом. Подтверждает это и специалист.

– Сова – это ночной хищник. Днем они спят, ночью активны. А эксплуататоры этих сов заставляю их быть активными днем, держат их на свету. Это неправильное содержание, жестокое обращение, – объясняет Карен Даллакян. – По внешнему виду тоже можно сделать выводы, нужно только посмотреть на перышки. Крылья не плотно прилегают к телу, а висят, птицы взъерошенные и общипанные, чтобы не улетели. А на лапках помет. Здоровая птица должна быть чистой. Мы видим истощенных птичек с закрытыми глазами, которых от слабости шатает. Из-за эксплуатации они в ужасном состоянии. И это уже уголовная статья.

Чьи это птицы

Двух сов-сипух привезли в Челябинск, так называемые, гастролеры. Они заверяют, что разрешение на работу с птицей не нужно – ведь она не краснокнижная. Остальные документы обещали показать только полиции, а Карена Даллакяна заподозрили в подвыпитом состоянии. Неужели трезвых челябинцев судьба бедных птиц интересовать не может?

– Когда сказал, что вызовем полицию, меня возмутила их фраза» «Полиция в курсе». На Кировке всегда есть патруль и все такое. Неужели они не видят, что тут кто-то занимается незаконной деятельностью. Ведь там оборудование, фотоаппарат и принтер лежат в открытом виде. О чем тут говорить? – рассказывает КП-Челябинск Карен Даллакян.

Тем же вечером зоозащитник опубликовал на своей странице пост. Его он попросил считать официальным заявлением в полицию Челябинска и в Россельхознадзор по Челябинской области. Он уверен, нужно срочно изымать птиц, а незадачливых бизнесменов привлечь к уголовной ответственности.

– Многие пишут «Карен, а почему вы не забрали этих птиц?» Я мог бы забрать, но это бы оценили как самоуправство. И на нас бы завели дело.

К сожалению, в Челябинске в таких ситуациях можно звонить только в полицию. Пока никакого отдела по работе с эксплуататорами диких животных у нас нет.

– В Москве, Санкт-Петербурге и курортных городах работает специальный отдел в администрации. Они сразу выезжают на место и без разговоров изымают животных, потому что это незаконное предпринимательство. Берут 300 рублей за фотографию, а никаких чеков и фиксаций нет.

В пресс-службе челябинской полиции нам рассказали, что никаких заявлений по поводу сов на Кировке им не поступало.

Как только на улице установилась теплая погода, набережную и Кировку заполонили люди, которые предлагают сделать фото с животным. Началось все с привычных сов и воронов. Но недавно челябинцев шокировали огромный удав, лежащий на плечах парня, и запертые в маленькой клетке лисы.

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