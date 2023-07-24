Финская компания «Фортум», владеющая челябинскими электростанциями, сменит название на «Форвард энерго»

Челябинская ТЭЦ-4 (ГРЭС), которой владеет финская компания. Фото: «Фортум» /vk.com

ПАО «Фортум» (дочернее предприятие финского концерна Fortum), чьи теплоэлектростанции находятся в Челябинске, сменит название на ПАО «Форвард Энерго». Решение было принято на общем собрании акционеров, где решался вопрос о внесении изменений в устав компании.

— Изменение никак не отразится на деятельности компании и связано с отдельными вопросами регулирования в области использования интеллектуальной собственности, — отметили в пресс-службе ПАО «Фортум».

Напомним, в мае прошлого года Fortum объявила об уходе с российского рынка, а также о возможной продаже бизнеса в РФ. Финская компании решила поддержать западные санкции.

Вскоре активы российского подразделения ПАО «Фортум» перешли под внешнее управление Росимущества. Указ подписал президент Владимир Путин. Такая мера была предпринята в качестве ответа на действия недружественных стран в отношении российских активов за рубежом.

После этого сменился генеральный директор «Фортума» – им стал Вячеслав Кожевников, ранее занимавший должность заместителя главного инженера – главного энергетика компании «Башнефть-Добыча».

В финском концерне в ответ на передачу активов заявили, что Россия нарушила обязательства по договорам, и намерены защищать права на свои инвестиции. Иск на несколько миллиардов евро планируют подать в конце 2023 года.

Производственные активы и деятельность ПАО «Фортум», которое входит в корпорацию Fortum, сосредоточены на Урале и в Западной Сибири. В структуру «Фортум» входят семь теплоэлектростанций. Четыре из них — в Челябинской области.

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