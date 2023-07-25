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НовостиПроисшествия25 июля 2023 12:40

В центре Челябинска мотоциклист сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»

Момент ДТП с мотоциклом и сбитой на дороге женщиной в Челябинске попал на видео
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Фото: камеры "Интерсвязи"

Фото: камеры "Интерсвязи"

В центре Челябинска мотоциклист сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. Инцидент произошел возле дома №65 по улице Энгельса. Момент ДТП попал на видео.

По данным городской Госавтоинспекции, за рулем мотоцикла Suzuki находился 35-летний водитель. Пострадавшая, 62-летняя женщина, получила травмы. Ей потребовалась медпомощь.

Накануне на Комсомольском проспекте иномарка Toyota Camry сбила женщину, переходившую дорогу по «зебре». Пострадавшую госпитализировали в больницу.

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