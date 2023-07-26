Александр Бастрыкин заинтересовался делом о покушении на участника СВО в Челябинской области

Пострадавший Антон и подозреваемый Ашурмахмад. Фото: предоставлено "Комсомолке".
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела об избиении участника СВО из Челябинской области. Военнослужащий вернулся домой в Юрюзань в отпуск и в баре повздорил с местным жителем по имени Ашурмахмад. Мужчины решили выйти на улицу и там военнослужащий получил внезапный удар, из-за которого упал и ударился головой о ступеньки.
– В социальных медиа сообщается, что в городе Юрюзань Челябинской области уроженец Республики Таджикистан в ходе возникшего конфликта причинил тяжкий вред здоровью мужчины. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с травмой головы, – сообщает пресс-служба СК.
Пострадавший мужчина перенес операцию и находится в реанимации. Расследуется уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК («Покушение на убийство»). Подозреваемый, по информации жителей Юрюзани, уехал из города или прячется от полиции
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