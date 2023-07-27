В Челябинске перенесли публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки

На слушаниях планировали обсудить новые правила землепользования и застройки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из-за активности челябинцев пришлось перенести публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки. Они должны были пройти сегодня, 27 июля, в 13:30. Но теперь пройдут только 10 августа.

Только за один день в комиссию по подготовке проекта поступило 800 обращений. В основном это животрепещущие вопросы по строительству на территории городского бора, территориям индивидуальной жилой застройки, садоводческим товариществами и территориям реновации и КРТ.

– Администрации нужно дополнительное время на работу с этими обращениями, ознакомление участников с экспозицией по особо острым вопросам, а также организацию и проведение собрания с участниками слушаний, – отметили в управлении архитектуры Челябинской области.

На слушаниях планировали обсудить новые правила землепользования и застройки. Этот документ — ключевой для работы проектировщиков и девелоперов при планировании строительства в городе.

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