СК по жалобам жителей повторно проверит челябинские правила землепользования и застройки

Челябинцы направили в СК претензии по поводу новых правил землепользования и застройки Фото: Олег ЧЕРНЫХ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству челябинского управления отреагировать на видеообращение горожан по поводу новых правил землепользования и застройки. В ролике жители заявляют, что документ, который планирует утвердить городская администрация, является незаконным, поскольку разрешает передавать под жилую застройку участки, на которых располагаются социальные объекты.

— По мнению местных жителей, могут быть уничтожены памятник природы — городской бор, интернат для детей с ДЦП, школа олимпийского резерва. Кроме того, в своем обращении жители сообщают, что администрация города Челябинска действует в интересах застройщиков, не позволяя жителям принимать участие в общественной жизни города, — сообщает пресс-служба СК.

Ранее аналогичные жалобы уже поступали в Следственный комитет и даже было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Но постановление о возбуждении было отменено прокурором Калининского района Татьяной Полежаевой. Сейчас СК обжалует это решение.

— Председатель Следственного комитета поручил руководителю управления СК по Челябинской области Петру Решетникову доложить об установленных обстоятельствах по доводам обратившихся жителей, — добавили в ведомстве.

Видеообращение было записано накануне, 27 июля, перед назначенными публичными слушаниями, где планировалось обсудить новые правила землепользования и застройки. Однако за час до начала администрация Челябинска их отменила, объяснив это большим количеством поступивших замечаний и предложений — в один день их прислали более 800 — и необходимостью потратить время на их изучение и принятие к сведению. Слушания перенесены на 10 августа.

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