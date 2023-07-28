В Магнитогорске волонтеры и полиция второй день ищут 13-летнего подростка

Фото: поисково-спасательный отряд «Альфа-Спас»

Со вчерашнего вечера в Магнитогорске ищут 13-летнего Владислава Землянова. Ориентировку опубликовал поисково-Спасательный отряд «Альфа-Спас». Сообщается, что он ушел с адреса по ул. Демьяна Бедного, 3. И до сих пор его местонахождение неизвестно.

- Магнитогорский гарнизон полиции, включая участковых и сотрудников ПДН, ДПС и пр., совместно с волонтерами продолжает поиск мальчика, - сообщили КП-Челябинск в полиции Магнитогорска.

Мальчик был одет в белую футболку с ними полосами на рукавах, спортивные штаны, обрезанные под шорты, черные сланцы. Волосы темные, глаза карие. Добавим, что это не первая пропажа Владислава. Как минимум еще дважды волонтеры объявляли его поиск – в марте и июне этого года.

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