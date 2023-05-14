Пропавшему парню 15 лет. Фото: соцсети

В воскресенье Челябинск всколыхнула новость: двое мужчин похитили подростка и требовали за него выкуп – 85 тысяч рублей. Об этом сообщил отец пропавшего Сергей Симаков. В обед 15-летний подросток вышел из дома, а через три часа с его телефона стали приходить странные СМС.

– Сообщения «переведите денег» начали поступать в три часа дня. Сначала думали, что это просто шутка, но там люди были рядом с ним. Полиция ищет по району, по лесу ездила. Ничего не нашли. По лесу сами ходили – тоже ничего. Сейчас телефон на связи, сын отзванивается, просит срочно перевести денег, – рассказывает отец пропавшего волонтерам.

Родители уверены, что двое неизвестных удерживают его в лесу около улицы Александра Шмакова. В полиции информацию пока проверяют.

– Ситуация находится на контроле у руководства полиции. Продолжаются мероприятия, направленные на установление объективной картины произошедшего, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Из леса родителям прислали такое фото. Фото: соцсети.

Мальчика нашли в 20:50. Об этом КП-Челябинск сообщил отец пропавшего. Сейчас в деле разбираются оперативники. А журналист КП-Челябинск пообщался с теми, кто обошел весь микрорайон и лес в поисках пропавшего парня.

Искать школьника пришли родители одноклассников и знакомые отца. Но собралось немало волонтеров. Многие подростка и его семью лично не знают, но увидели крик о помощи и пришли на поиски.

– Прочитали сообщение, пришли на место с собакой. А потом увидели новость, что мальчика нашли, – рассказала женщина, которая бесстрашно готова была обследовать район и лес.

Через соцсети о пропавшем парне узнали и представители «Русской общины» в Челябинске. Они приехали на место сбора за час до того, как школьника нашли.

– Сначала пообщался с отцом парня, скинул видео с его рассказом в чат «Русской общины», чтобы люди приходили. Как народ собрался, поехали искать. Я на вездеходе проехал самые тяжелые места: заброшки, труднопроходимые дороги. Собаки и люди гуляют, все хорошо. Подходил, показывал фото. Никто ничего не видел и не слышал, – рассказал КП-Челябинск Михаил.

Место сбора быстро опустело. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Многие пришли слишком поздно, не увидели новости, что мальчик найден. Но даже те, кто искал его целый день, не знают, что случилось на самом деле – отец, как и полиция, пока не рассказывают. Правда, не всем.

– Двое взрослых мужчин, действительно, похитили мальчика. Они убежали, – передает слова отца пропавшего подростка его знакомая.

Но где был мальчик, удерживали ли его и как удалось найти подростка, пока неизвестно. Информация будет обновляться.

Сегодня утром в Челябинской области пропал еще один ребенок – 4-летняя девочка из города Снежинска. Она уехала на самокате от магазина. Родители и волонтеры не могли ее найти. На след вышла полиция. Оказалось, что девчушку приютили и обогрели жильцы одного из общежитий.

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