Бродит возле палаток и базы отдыха: медведь пугает отдыхающих на популярном озере в Челябинской области

Специалисты Минэкологии принимают меры, чтобы отпугнуть хищника от населенных пунктов и популярных мест отдыха Фото: Павел КЛОКОВ

На озере Большой Еланчик в Челябинской области во второй раз за месяц заметили медведя. Следы хищника обнаружили возле палатки на берегу, а также у базы отдыха «Родник». Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.

— В июле-августе у медведей проходит гон – в это время молодые медведи, не участвующие в процессе размножения, вынуждены покидать привычные для них территории, охраняемые более сильными соперниками, — отметили в ведомстве.

Сейчас хищника ищут для того, чтобы отпугнуть его от населенных пунктов и популярных мест отдыха. В Минэкологии не исключают, что это тот же самый медведь, которого туристы видели три недели назад возле озера.

При обнаружении крупного хищника в населенном пункте или в окрестностях следует звонить в полицию или по номеру 112. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно прогнать или напугать зверя.

Номер горячей линии по вопросам охраны, федерального надзора и регулирования использования животного мира и их среды обитания: +7 919 335 91 59.

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