В Челябинске водитель иномарки получил травмы в аварии с тремя машинами

Машина тоже сильно пострадала. Фото: скрин видео АЧН

Сегодня, 30 июля, в 11:45 на Копейском шоссе напротив дома 2Б столкнулись три иномарки. По данным ГИБДД Челябинска, 70-летнего водителя Daewoo Nexia госпитализировали с травмами.

- По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia столкнулся с Mercedes, за рулем которого находился 30-летний мужчина. После чего автомобиль Mercedes столкнулся с Ford Transit под управлением 40-летнего мужчины, - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Вчера вечером в массовой аварии на трассе М-5 около Миасса пострадала женщина-водитель и ее пассажирка, 11 летняя девочка. Как рассказали в ГИБДД по Челябинской области, причиной стала фура, водитель которой перестраивался, не убедившись в безопасности.

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