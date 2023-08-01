В Челябинске до пятницы ограничат движение на центральной улице

Фото: администрация г. Челябинска

На улице Цвиллинга в Челябинске ввели ограничения для движения транспорта. Там начались работы на инженерных коммуникациях по стороне движения к улице Труда в районе ТРК «Куба». Ограничения продлятся до конца недели.

— До 4 августа ограничено движение транспорта по крайней правой полосе улицы Цвиллинга на участке от улицы Коммуны до Карла Маркса, — сообщили в администрации Челябинска.

Таким образом, до пятницы будет закрыт въезд на парковку перед ТРК «Куба» со стороны улицы Цвиллинга. Водителей просят быть внимательнее и учитывать ограничения при планировании маршрута.

Как ранее сообщал КП-Челябинск, сейчас из-за работ на подземных сетях частично закрыта улица Российская перед ТК «Радуга». Там на два месяца полностью закрыли движение в сторону ж/д-вокзала и временно сделали Российскую односторонней.

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