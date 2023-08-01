Челябинцу, убившему и выбросившему падчерицу в мусорный бак, вынесли приговор

Виновными в убийстве девушки признали мать и ее сожителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинский областной суд вынес приговор двум жителям Ленинского района по уголовному делу об убийстве 18-летней девушки. Суд установил, что в августе 2022 года мужчина на почве личных неприязненных отношений задушил свою падчерицу руками и проводом.

При этом было доказано, что соучастником убийства была ее мать, сожительница обвиняемого — она держала ей руки во время удушения. После убийства сообщники спрятали тело в мусорном контейнере; впоследствии его нашли на мусороперерабатывающем заводе.

Областной суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима с с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Мать убитой получила срок в 12 лет колонии общего режима с ограничением свободы еще на год. С обоих также взыскано по 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru