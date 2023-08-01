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НовостиПроисшествия1 августа 2023 6:30

Челябинцу, убившему и выбросившему падчерицу в мусорный бак, вынесли приговор

Житель Ленинского района Челябинска получил 18 лет за убийство падчерицы
Павел ПОНОМАРЕНКО
Виновными в убийстве девушки признали мать и ее сожителя.

Виновными в убийстве девушки признали мать и ее сожителя.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинский областной суд вынес приговор двум жителям Ленинского района по уголовному делу об убийстве 18-летней девушки. Суд установил, что в августе 2022 года мужчина на почве личных неприязненных отношений задушил свою падчерицу руками и проводом.

При этом было доказано, что соучастником убийства была ее мать, сожительница обвиняемого — она держала ей руки во время удушения. После убийства сообщники спрятали тело в мусорном контейнере; впоследствии его нашли на мусороперерабатывающем заводе.

Областной суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима с с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Мать убитой получила срок в 12 лет колонии общего режима с ограничением свободы еще на год. С обоих также взыскано по 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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