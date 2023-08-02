Изъяли у частной фирмы: исторический особняк в центре Челябинска вернули в собственность государства

Старинное здание XIX века нуждается в ремонте Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинские приставы проконтролировали передачу в собственность государства исторического дома А. А. Агрова — И. П. Кузнецова. Объектом культурного наследия регионального значения на улице Цвиллинга, 8 ранее владело ООО «Флагман». Директор фирмы заключил с министерством имущества Челябинской области договор купли-продажи, согласно которому обязался отреставрировать здание. Но свои обязательства в срок он не выполнил.

Нарушение условий сделки стало предметом судебного иска. Региональное Минимущества потребовало вернуть исторический объект государству. Суд встал на сторону истца. Однако представители фирмы не спешили передавать здание государству. В дело вмешались судебные приставы.

— В связи с тем, что должник не исполнил требования исполнительного документа в срок для добровольного исполнения, судебными приставами было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и установлен новый срок для исполнения судебного решения. Когда и он был проигнорирован, в отношении должника – юридического лица был составлен административный протокол по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) и назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Результатом проведенной работы стал подписанный в присутствии судебных приставов акт приема-передачи здания в государственную собственность.

Напомним, о судьбе исторического дома А. А. Агрова — И. П. Кузнецова на ул. Цвиллинга, 8 «Комсомолка» писала не единожды. Дореволюционный особняк XIX века, на фасаде которого сохранились фрагменты деревянного кружева, долгое время оставался бесхозным. В 2019 году власти приняли решение реализовать объект на торгах. Правда, покупателя нашли не сразу. После очередного аукциона здание продали фирме «Флагман» за 2 млн рублей.

Особняк достался новому собственнику в плохом состоянии. Внутри все сгнило, обвалилась кровля. На реконструкцию объекта требуется огромная сумма. Причем по условиям договора, покупатель должен был отремонтировать здание до 1 октября 2022 года. Но по итогу все сроки были сорваны.

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