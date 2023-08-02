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НовостиОбщество2 августа 2023 15:11

В Челябинской области более 11 тысяч человек пострадали от укусов клещей

В Челябинской области свыше 11 тысяч человек пострадали от укусов клещей в 2023 году
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Клещи являются переносчиками опасных инфекций

Клещи являются переносчиками опасных инфекций

Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала года в Челябинской области от укусов клещей пострадали более 11 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

— По данным еженедельного мониторинга, в медицинские организации Челябинской области обратилось 11 194 жителя области, которые пострадали от укуса клещей. Среди них – 2 815 детей, — уточнили в ведомстве.

На Южном Урале за год клещевым энцефалитом заразились 25 человек, клещевым боррелиозом – 20 инфицированных. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали 176 больных.

Напомним, на Южном Урале первый случай укуса клеща в этом году выявили в марте. Пострадавшая проживает в Челябинске.

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