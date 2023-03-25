В Челябинской области в марте выявили первый случай укуса клеща в 2023 году

Ежегодно в регионе регистрируется 15-20 тысяч случаев уксуса клещей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Роспотребнадзор объявил о начале сезона клещей в Челябинской области. В марте был зарегистрирован первый случай укуса. Пострадавшая проживает в Челябинске.

— С целью предупреждения заболеваемости клещевым энцефалитом в Челябинской области проводится массовая иммунизация населения. По состоянию на 17 марта вакцинацию завершили 7740 человек, в том числе 4821 ребенок, — сообщили в Роспотребнадзоре по Челябинской области.

Ведомстве отмечает, что вся территория региона попадает под высокий риск заражения клещевыми инфекциями. Ежегодно на Южном Урале регистрируется более 15-20 тысяч пострадавших от укусов.

В управлении Роспотребнадзора порекомендовали южноуральцам привиться, чтобы защитить себя и своих близких от клещевого энцефалита. Всю информацию о сроках и условиях вакцинации можно получить в поликлиниках по месту жительства.

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