«За час можно набрать ведро»: в Челябинской области с месячным запозданием открыли грибной сезон

Фото: нацпарк "Таганай"

На Таганае начали собирать грибы. В этом сезоне любители «тихой охоты» измучились, ожидая заветного дня. Дело в том, что из-за прохлады в июне, жары и засухи в июле грибы появились на месяц позже обычного срока.

— Удачливые грибники находят даже грузди, — рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай». — Зато маслята искать и не нужно, их, что называется, хоть косой коси, и встречаются они повсеместно. Не отходя далеко от города, буквально за час можно набрать ведро этих грибов.

На фоне нетипичной погоды маслята долго не росли, а теперь повыскакивали в необычном составе. Одновременно в лесах появились разные виды этих грибов: и летние светло-желтые маслята, и осенние, которые еще называют пестрецами или соплятами, и даже редкие для Таганая полоножковые маслята.

Ранее в Челябинской области открыли новую экотропу. По ней можно добраться до пещеры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru