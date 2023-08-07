Аварии каждую неделю: в Челябинской области водители автобусов устроили 44 ДТП с начала года

Водителей будут ловить на нарушениях, а в самих автобусах поищут неисправности Фото: Егор ИВЛЕВ

Водители автобусов в Челябинской области стали виновниками 44 ДТП в январе-июле 2023 года. Об этом сообщают в региональном управлении ГИБДД.

Получается, что в среднем водители устраивают по аварии каждые пять дней. В ДТП с автобусами с начала года пострадали 65 человек, а еще трое погибли.

В полиции с 7 по 11 августа задумали провести сплошную проверку автобусов, чтобы снизить аварийность.

— При выявлении неисправностей рулевого управления, либо тормозной системы автобусы будут эвакуированы на специализированную стоянку, – предупредили в ГИБДД,

Автоинспекторы собираются также скрытно проверить, соблюдают ли водители автобусов правила движения. Нарушителей станут снимать на видео, а потом штрафовать.

Напомним, в начале июля в Челябинске перевернулся микроавтобус с пассажирами.

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