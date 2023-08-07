На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись сразу три грузовика

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

В Ашинском районе днем 7 августа произошла авария с тремя грузовиками. Машины столкнулись на 1573-м километре трассы М-5, рядом с местом проведения дорожного ремонта.

В ДТП пострадал водитель одной из машин.

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

Разбитые большегрузы перегородили значительную часть трассы.

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

– Объезд происходит с привлечением дополнительного участка строящейся дороги, — сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Напомним, в Челябинской области 65 человек пострадали в ДТП автобусами, еще трое погибли.

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