На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись сразу три грузовика

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com
В Ашинском районе днем 7 августа произошла авария с тремя грузовиками. Машины столкнулись на 1573-м километре трассы М-5, рядом с местом проведения дорожного ремонта.
В ДТП пострадал водитель одной из машин.
Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com
Разбитые большегрузы перегородили значительную часть трассы.
Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com
– Объезд происходит с привлечением дополнительного участка строящейся дороги, — сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Напомним, в Челябинской области 65 человек пострадали в ДТП автобусами, еще трое погибли.
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