Умерла по дороге в больницу: в Челябинской области тройное ДТП унесло жизнь 16-летней девушки

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области произошла смертельная авария сразу с тремя автомобилями. ДТП случилось вечером 7 августа на дороге «Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды».

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 23-летний водитель LADA Granta выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил две иномарки. LADA врезалась в легковую Hyundai Elantra и фургон Hyundai -43892.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В аварии получила тяжелые травмы 16-летняя пассажирка LADA. С места аварии ее повезли в больницу, но по дороге девушка умерла на руках у врачей.

Напомним, накануне на трассе М-5 в Челябинской области столкнулись три грузовика.

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