Водитель в тяжелом состоянии: машина опрокинулась и упала в реку в Челябинской области

Машину выловили из реки. Фото: ОГИБДД Кыштыма
В Кыштыме в реку свалилась иномарка. Авария произошла 7 августа.
Как рассказали в ГИБДД города, 26-летний водитель Opel Astra слишком сильно разогнался на дороге. На перекрестке улиц Володарского и Гузынина он съехал в кювет. Иномарка опрокинулась и упала в реку Кыштымку.
Участок реки зарос камышом и заболотился. Автомобиль погрузился в трясину, над поверхностью остались лишь колеса и днище.
Фото: Подслушано в Кыштыме/vk.com
— В результате ДТП 26-летний местный житель в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, — сообщили в Госавтоинспекции.
В машине ехал также 26-летний пассажир. Он чудом не пострадал.
Напомним, в тот же день в Челябинской области случилось тройное ДТП с грузовиком. Погибла 16-летняя девушка.
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