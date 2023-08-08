Водитель в тяжелом состоянии: машина опрокинулась и упала в реку в Челябинской области

Машину выловили из реки. Фото: ОГИБДД Кыштыма

В Кыштыме в реку свалилась иномарка. Авария произошла 7 августа.

Как рассказали в ГИБДД города, 26-летний водитель Opel Astra слишком сильно разогнался на дороге. На перекрестке улиц Володарского и Гузынина он съехал в кювет. Иномарка опрокинулась и упала в реку Кыштымку.

Участок реки зарос камышом и заболотился. Автомобиль погрузился в трясину, над поверхностью остались лишь колеса и днище.

Фото: Подслушано в Кыштыме/vk.com

— В результате ДТП 26-летний местный житель в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, — сообщили в Госавтоинспекции.

В машине ехал также 26-летний пассажир. Он чудом не пострадал.

Напомним, в тот же день в Челябинской области случилось тройное ДТП с грузовиком. Погибла 16-летняя девушка.

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