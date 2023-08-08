Катались ночью: в Челябинской области двое школьников перевернулись на мотоцикле

Фото: ГУ МВД по Челябинской области
В Челябинской области опрокинулся мотоцикл, пострадала 14-летняя девочка.
ДТП случилось в селе Писклово Еткульского района. Ночью 6 августа двое подростков катались на мотоцикле с коляской. 15-летний водитель не справился с управлением, мотоцикл опрокинулся.
14-летняя пассажирка получила серьезные травмы. С места аварии ее увезли в челябинскую больницу.
Как уточнили в региональном ГУ МВД, управлявший мотоциклом юноша не учился вождению, а сам мотоцикл не был зарегистрирован в Госавтоинспекции.
После аварии в полиции инициировали проверку. Родителей подростков могут привлечь к ответственности за пренебрежение воспитанием детей.
Напомним, в Челябинской области иномарка перевернулась и упала в реку.
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