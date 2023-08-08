Деревянные аттракционы и развивающие игры: в Челябинске благоустроили сквер с башней

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске завершили благоустройство сквера на улице Южноуральской. Это зону отдыха можно узнать по самой заметной части — небольшой башне с часами. Благодаря ей жители Тракторозаводского района в шутку прозвали площадку Часовней.

Фото: администрация Челябинска

По просьбам горожан башню при благоустройстве решили сохранить и обновить. Пока что ей недостает ключевого элемента — часов. Как сообщили в мэрии, механизм и стрелки установят в ближайшее время.

В сквере рядом с башней появились новые тропинки, скамейки и урны. Для любителей активного отдыха установили уличные тренажеры, а для детей — качели из бревен и игровые конструкции, в том числе «школьную доску» с таблицей цифр и моделью часов.

Фото: администрация Челябинска

Вдоль тропинок поставили фонари, в центре старой клумбы посадили ель, а вокруг натянули гирлянды, которые будут светиться по вечерам.

Напомним, в обновление сквера вложили 20 млн рублей.

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