Поднес к одежде зажигалку: в Челябинске вынесли приговор мужу, который пытался заживо сжечь жену

Челябинец хотел лишить супругу жизни, но женщину спасли врачи Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске в колонию строгого режима отправили 31-летнего мужчину, который пытался убить свою супругу и чуть не устроил пожар в доме.

Ночью в январе прошлого года муж и жена разругались. Накала конфликту добавило то, что оба были пьяны. Мужчина решил выместить зло самым жестоким образом. Он облил супругу горючей жидкостью и щелкнул зажигалкой. Одежда на женщине мгновенно вспыхнула.

У пострадавшей обгорело 53% тела. Женщина осталась жива только благодаря усилиям врачей.

Как рассказали в пресс-службе Советского райсуда, муж-поджигатель признал свою вину лишь частично. Вдобавок просил учесть в качестве смягчающих обстоятельств наличие маленького ребенка и проблемы со здоровьем.

Суд подтвердил, что смягчающие обстоятельства важны. Тем не менее, мужчину признали виновным в покушении на убийство с особой жестокостью, совершенном общеопасным способом. Челябинцу предстоит провести 9 лет в колонии строгого режима.

Напомним, в Челябинске не выпустили из СИЗО мужчину, выбросившего новорожденную дочь в мусорный бак.

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