Челябинский суд оставил в СИЗО мужчину, который выбросил младенца в мусорный бак

На этой мусорке младенца нашли прохожие Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Челябинский областной суд оставил в СИЗО бездомному мужчине, который выбросил младенца в мусорный бак. Адвокат просил вынести более мягкую меру пресечения, но решение осталось неименным.

— Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника и постановление суда первой инстанции оставил без изменения, — рассказала страший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, 37-летний мужчина выбросил младенца в мусорный бак еще в мае этого года. Таким жестоким способом он решил убить ребенка от бездомной женщины, с которой он жил в подвале. К счастью, доносящийся из контейнера плач услышали прохожие. В итоге ребенка спасли, и уже нашли для него новых родителей.

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