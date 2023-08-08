В Челябинске возбудили уголовное дело на женщину, которая придушила школьника во дворе. Какое наказание ей грозит?

Фото: СУ СКР по Челябинской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения женщины на ребенка в челябинском микрорайоне «Парковый». Расследование ведется по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч.1 с. 118 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

— В ходе следствия установлено, что местная жительница в ходе внезапно возникшей ссоры с малолетним применила к нему насилие путем обхвата и удержания рукой шеи потерпевшего. После произошедшего ребенка доставили в отделение реанимации с признаками асфиксии, — уточнили в ведомстве.

Мальчика перевели из реанимации в палату спустя несколько дней после происшествия. Сейчас ему оказывается помощь в условиях станционара. В рамках расследования уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, инцидент произошел вечером 31 июля во дворе дома на улице Мусы Джалиля. Одна из мам после жалобы своего сына схватила 10-летнего мальчика и силой повела его в сторону. По пути женщина сдавила школьнику шею, в результате чего ему стало плохо. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.

СПРАВКА

Наказание по ч.1 ст. 118 УК РФ предусматривает штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

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