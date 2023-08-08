КАМАЗ буксировал грузовик на жесткой сцепке: стали известны подробности массового ДТП на трассе М-5 в Челябинской области

Фото: управление Госавтоинспекции Челябинской области

В Госавтоинспекции по Челябинской области рассказали подробности массового ДТП, которое произошло на трассе М-5 в Ашинском районе. По информации ведомства, в аварии погиб 56-летний водитель ГАЗели.

— По предварительным данным, водитель КАМАЗа буксировал другой КАМАЗ на жесткой сцепке. Во время движения грузовик занесло, в результате чего он столкнулся со встречной ГАЗелью. После удара ГАЗель врезалась в большегруз МАЗ, который после столкновения совершил наезд на барьерное ограждение. КАМАЗ, продолжив движение, совершил столкновение со встречной Toyota Corolla, после чего съехал в кювет и перевернулся, — уточнили в ведомстве.

Фото: управление Госавтоинспекции Челябинской области

Мужчина, который управлял ГАЗелью, скончался на месте ДТП. Водителя КАМАЗа и его пассажира с травмами доставили в больницу.

На месте происшествия работали три экипажа ДПС. До устранения последствий ДТП на участке трассы действовало реверсивное движение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru