КАМАЗ буксировал грузовик на жесткой сцепке: стали известны подробности массового ДТП на трассе М-5 в Челябинской области

Фото: управление Госавтоинспекции Челябинской области
В Госавтоинспекции по Челябинской области рассказали подробности массового ДТП, которое произошло на трассе М-5 в Ашинском районе. По информации ведомства, в аварии погиб 56-летний водитель ГАЗели.
— По предварительным данным, водитель КАМАЗа буксировал другой КАМАЗ на жесткой сцепке. Во время движения грузовик занесло, в результате чего он столкнулся со встречной ГАЗелью. После удара ГАЗель врезалась в большегруз МАЗ, который после столкновения совершил наезд на барьерное ограждение. КАМАЗ, продолжив движение, совершил столкновение со встречной Toyota Corolla, после чего съехал в кювет и перевернулся, — уточнили в ведомстве.
Фото: управление Госавтоинспекции Челябинской области
Мужчина, который управлял ГАЗелью, скончался на месте ДТП. Водителя КАМАЗа и его пассажира с травмами доставили в больницу.
На месте происшествия работали три экипажа ДПС. До устранения последствий ДТП на участке трассы действовало реверсивное движение.
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