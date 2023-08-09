Семья погибшего магнитогорца получила миллион рублей компенсации от Ozon

Все тело спортсмена покрылось сыпью. Фото: предоставлено «Комсомолке»

Семья магнитогорского баскетболиста Кирилла Кугенева, который погиб после вспышки менингита на складе Ozon, получила денежную компенсацию. Об этом сообщает КП-Екатеринбург. Компания выплатила семье миллион рублей. Кроме этого, еще 300 тысяч рублей они получили от организации «Д-Персонал» — через эту фирму Кирилл был трудоустроен на складе.

21-летний парень из Магнитогорска летом поехал в Екатеринбург на заработки. Вместе с приятелем они устроились в распределительный центр, а буквально через пару недель Кирилл почувствовал себя плохо. Он просил начальство дать ему выходной, чтобы отлежаться, но парню отказали — было слишком много работы.

В итоге магнитогорцу становилось только хуже, он покрылся сыпью, его госпитализировали. 1 июля парень скончался в больнице города Сысерть.

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