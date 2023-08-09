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НовостиОбщество9 августа 2023 8:08

Семья погибшего магнитогорца получила миллион рублей компенсации от Ozon

Компания Ozon выплатила компенсацию семье баскетболиста, погибшего после вспышки менингита на складе
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Все тело спортсмена покрылось сыпью. Фото: предоставлено «Комсомолке»

Все тело спортсмена покрылось сыпью. Фото: предоставлено «Комсомолке»

Семья магнитогорского баскетболиста Кирилла Кугенева, который погиб после вспышки менингита на складе Ozon, получила денежную компенсацию. Об этом сообщает КП-Екатеринбург. Компания выплатила семье миллион рублей. Кроме этого, еще 300 тысяч рублей они получили от организации «Д-Персонал» — через эту фирму Кирилл был трудоустроен на складе.

21-летний парень из Магнитогорска летом поехал в Екатеринбург на заработки. Вместе с приятелем они устроились в распределительный центр, а буквально через пару недель Кирилл почувствовал себя плохо. Он просил начальство дать ему выходной, чтобы отлежаться, но парню отказали — было слишком много работы.

В итоге магнитогорцу становилось только хуже, он покрылся сыпью, его госпитализировали. 1 июля парень скончался в больнице города Сысерть.

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