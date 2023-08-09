В Челябинске после ливня ушла под воду улица, в мэрии винят автостоянку

Фото: администрация Челябинска
В Челябинске после ночного ливня 9 августа затопило жилой комплекс «Вместе». Под воду ушла улица Дмитрия Неаполитанова.
Чтобы избавиться от стихийно образовавшегося озера, пришлось специально откачивать воду.
В мэрии Челябинска назвали две причины случившегося. Это отсутствие ливневой канализации и незаконная автостоянка. Когда парковку строили, создали искусственное возвышение и заблокировали выход для воды.
Стоянку 10 августа демонтировали, несмотря на сопротивление владельцев. Гигантские лужи после дождей готовы откачивать городские службы. А вот по поводу ливневки в мэрии разводят руками.
— Земельный участок, на котором находится ЖК «Вместе» и прилегающая территория, является федеральным и не передан на баланс муниципалитета, — заявили в пресс-службе администрации Челябинска. — Администрация города не вправе проектировать и строить здесь объекты инфраструктуры.
Напомним, во время ночного ливня в Челябинске выпала четверть месячной нормы осадков.
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