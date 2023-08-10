СК не обнаружил криминальных следов на теле погибшего ведущего из Магнитогорска

34-летнего ведущего искали четверо суток. Фото: Егор ЭЙСНЕР

Следственный комитет не нашел ничего криминального в смерти ведущего из Магнитогорска. Об этом сообщают наши коллеги из КП-Уфа. Известно, что на теле мужчины нет никаких признаков насилия.

Тем временем, назначена судебная медицинская экспертиза. После нее будет ясно уже наверняка, от чего умер Александр. Сейчас рассматриваются все версии, в том числе и суицид, но делать конкретные выводы пока рано.

Накануне его девушка Яна заявляла о том, что телефон Александра уехал за пределы Башкирии. Если учесть это, то вопросов в деле становится все больше.

Напомним, Александр Нурмухаметов пропал вечером 5 августа в районе ГЛЦ «Банное». На протяжении четырех суток его искали с полицией и волонтерами, и нашли мертвым.

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