Александра Нурмухаметова нашли мертвым. Фото: Егор ЭЙСНЕР

Под Магнитогорском завершились поиски пропавшего ведущего Александра Нурмухаметова. К сожалению, сбылись самые страшные прогнозы – его нашли мертвым в районе озера Банное. Точную причину смерти озвучат после вскрытия. КП-Челябинск рассказывает, что уже известно о гибели 34-летнего мужчины.

ГДЕ НАШЛИ ТЕЛО ВЕДУЩЕГО

Как рассказывают знакомые Александра и волонтеры, которые участвовали в поисках, тело обнаружили в районе ГЛЦ. Именно там его в последний раз видели друзья. Вечером 5 августа они подвезли мужчину к ГЛЦ, где он планировал поспать в своем номере, но так и не дошел до него.

Как рассказывают знакомые, пропали вещи Александра, в том числе и телефон, который не нашли рядом с телом. По словам его девушки Яны, примерно удалось отследить перемещение мобильника – сначала сигнал шел с дороги, которая ведет от озера Банное, а в 22:45 5 августа телефон находился уже за пределами Башкирии. Вероятней всего, в Челябинской области, ближе к Магнитогорску.

Также установили, с кем Александр разговаривал по телефону в тот вечер. Это были артисты фестиваля и их представителями. Яна созвонилась с ними – никаких зацепок это не дало. По телефону решались рабочие моменты.

Выступление Александра за день до пропажи. Фото: соцсети

ЭТО КРИМИНАЛ?

Судя по всему, смерть Александра может нести криминальный характер. Следственный комитет пока не дает комментариев по этому делу. Если это убийство, то кто мог его совершить? Случайные прохожие или у Александра были враги?

В сети гуляла версия о том, что мужчина мог задолжать кому-то крупную сумму. Но девушка опровергла эти слухи и сказала, что была в курсе о финансовом состоянии Александра, и никаких проблем с деньгами у него не было. Помимо прочего, мужчина всегда помогал своей маме-пенсионерке.

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Следственный комитет заявил, что предварительно смерть не носит криминального характера. Точный ответ даст судмедэкспертиза.

Напомним, ведущего праздников Александра Нурмухаметова разыскивали на протяжении четырех суток. Мужчина должен был выступать на фестивале под Магнитогорском, но вечером 5 августа пропал. В поисках Александра участвовали несколько волонтерских организаций.

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