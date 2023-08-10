В челябинском зоопарке из-за сахарного диабета умерла шимпанзе Соня

Соня умерла 9 августа. Фото: челябинский зоопарк

В челябинском зоопарке скончалась шимпанзе Соня. В последние годы жизни она страдала сахарным диабетом и находилась на постоянной терапии. Как рассказали представители зоопарка, из-за болезни у 31-летней самки остановилось сердце.

— В 2023 году на фоне эндокринного заболевания у Сони развились серьезные осложнения, требующие оперативного вмешательства. Собрав консилиум врачей, мы решились на операцию, которая давала хоть какую-то надежду на улучшение состояния, но спасти шимпанзе не удалось. Ее не стало 9 августа из-за остановки сердца, — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Шимпанзе Соня появилась в челябинском зоопарке в 2000 году. Она жила в паре с самцом Бони и родила ему пять детей. В 2020 году умерла ее вторая половинка. Соня очень тяжело переживала смерть Бони, и вскоре у нее выявили сахарный диабет. С обезьяной проводили ежедневные тренинги, а также приучили к регулярному взятию крови для контроля уровня глюкозы. В 2022 году эксперты провели комплексное обследование самки и выявили у нее ряд хронических заболеваний.

— Шимпанзе Соня была частью нашей зоопарковской семьи так долго, что казалось - она будет с нами всегда. Это большая утрата и тяжелый удар для всех, кто все эти годы заботился о Соне и для всех, кто до последнего боролся за ее здоровье и жизнь, — отмечают представители зоопарка.

Напомним, в конце июня в челябинском зоопарке умерла медведица Забава. Причиной смерти стал судорожный приступ.

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