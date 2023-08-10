Много музыки и яркая шоу-программа: на летнем фестивале «Трактора» в Челябинске выступит рэпер Niletto

Рэпер Niletto Фото: Даниил ОПАРИН

Второй фестиваль челябинского хоккейного клуба Traktor Winline Fest пройдет 27 августа. На площадке возле памятника Курчатову выступят реперы NILETTO, Jahmal TGK и Vibe TGK (Триагрутрика).

— В 2023-м году знаменитому советскому физику, нашему земляку Игорю Курчатову исполнилось 120 лет, поэтому местом притяжения феста станет главный молодежный кластер города – площадь у памятника великому ученому рядом с ЮУрГУ, — отмечают организаторы мероприятия.

Помимо выступления звезд рэпа челябинцам обещают красочную шоу-программу, розыгрыши призов и различные подарки. Мерорпиятие стартует 27 августа в 19:00.

В прошлый раз фестиваль «Трактора» проходил на площадке возле КРК «Мегаполис». Перед челябинцами выступали Feduk, Slame, Кирилл Скрипник и Егор Шип.

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