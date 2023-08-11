«Я ее любил»: выходец из Средней Азии, зарезавший челябинку в пивбаре, раскаялся в содеянном

Мужчина признал свою вину в убийстве. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полиция опубликовала видео с допросом Расулджона Ш, который был задержан в Челябинске за убийство своей бывшей возлюбленной Оксаны. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Мужчина заявил, что любил ее.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что на розыск мужчины был ориентирован весь личный состав органов внутренних дел. У сотрудников ППС, ГИБДД и участковых имелись приметы разыскиваемого, также ориентировку на него направили в соседние регионы.

— Полицейскими и следователями СУ СК России по Челябинской области принимались все необходимы меры по установлению его места нахождения. Работа в этом направлении велась круглосуточно, ее ход и результаты находились на постоянном контроле у руководства Главного управления МВД России по Челябинской области и следственных органов следственного комитета региона. В результате принятых мер подозреваемый был задержан, с ним проводятся следственные мероприятия, — прокомментировали в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об убийстве. Его собираются заключить под стражу.

Оксана и Расулджон познакомились около 15 лет назад. Были в отношениях, но потом расстались. Это не устроило мужчину. Как-то вечером он напал на женщину в пивбаре. Оксану госпитализировали с ножевыми ранениями. Она скончалась в больнице через несколько дней.

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