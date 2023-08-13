СК проверяет жалобы жителей поселка Плановый на челябинские правила землепользования

Александр Бастрыкин уже не впервые обращает внимание на новые правила застройки Челябинска. Фото: Следственный комитет России

К председателю СК России Александру Бастрыкину обратились жители челябинского поселка 1-й Плановый. Они утверждают, что с 2011 года несколько участков, предназначенных для строительства объектов социальной инфраструктуры, переданы в частную собственность, на них построены коммерческие объекты. Кроме того, проходит процедуру публичных слушаний проект схемы зонирования земельных участков, предназначенных для индивидуального жилого строительства. В случае утверждения данного плана ряд частных домовладений будет ликвидирован в целях возведения многоэтажных домов, заявляют жители.

В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка.

— Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки – о ее результатах, — сообщает информационный центр СКР.

Отметим, что Александр Бастрыкин уже не впервые обращает внимание на новые челябинские ПЗиЗ. Ранее жалобы касались стадиона «Инга» на границе городского бора. Жители опасались, что на месте спортивного объекта также будут возведены многоэтажные дома.

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