В Магнитогорске сотрудники банка не смоли переубедить пенсионерку, отправлявшую деньги мошенникам

Пенсионерка рассказала незнакомцам о своих банковских счетах и осталась без денег Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Магнитогорска лишилась из-за мошенников почти 3 млн рублей. Пенсионерку пытались в банке предупредить об аферистах, но это не помогло.

Позвонивший 74-леней женщине незнакомец рассказал, что кто-то хочет украсть деньги с ее счетов. Он потребовал у пенсионерки выполнять инструкции своего помощника, если она хочет сохранить сбережения.

Вскоре с женщиной связался второй аферист. Горожанка по простоте душевной рассказала, в каком банке хранит 700 тыс. рублей. Мошенник велел ей немедленно отправить всю сумму на названный им счет.

Сотрудники банка предупредили клиентку о случаях мошенничества, но деньги все же выдали. Пропустив предупреждения мимо ушей, пенсионерка сразу же выслала деньги аферистам.

Обманщики после этого не успокоились. Они стали выспрашивать, нет ли у женщины других счетов. Пенсионерка призналась, что есть. И вновь, следуя телефонным инструкциям, отправилась в банк.

Когда женщина уже стояла у банкомата, отправляя преступникам 2,1 млн рублей, к ней подошел сотрудник банка. Он стал рассказывать о мошенника и оказался убедительней своих коллег. Женщина наконец поняла, что ее обвели вокруг пальца. Но было поздно: деньги уже ушли на счет аферистов.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, обманувших пенсионерку мошенников пытаются разыскать.

Ранее 68-летняя жительница Челябинска лишилась из-за мошенников квартиры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.