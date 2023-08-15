Фестиваль красок пройдет в Белом Хуторе 18 августа 2023

Фестиваль красок пройдет в Белом Хуторе 18 августа в 18:00. Фото: ЮУ КЖСИ
Проведите вечер пятницы на свежем воздухе, в окружении природы, зажигательных хитов, улыбок и веселья, ведь это лучшее завершение рабочей недели и заряд хорошего настроения на все выходные.
ЮУ КЖСИ проводит событие уже второй год. В прошлом году на праздник пришло около 700 человек, а в этом году гостей ожидается еще больше.
ЮУ КЖСИ ожидает в этом году еще больше гостей. Фото: ЮУ КЖСИ
Сценарий мероприятия рассчитан как на взрослых, так и на детей.
Гостей ждет зажигательное шоу... Фото: ЮУ КЖСИ
В программе конкурсы от ведущего, увлекательные игры, подарки, шоу, детские мастерские, фуд-корт и, конечно, килограммы краски для самого фееричного запуска цветной пудры.
...море красок. Фото: ЮУ КЖСИ
О фестивале красок в цифрах:
- более 1 000 пакетиков с разноцветной краской – 230 кг;
- 700 порций бесплатного мороженого;
- 30 залпов цветного фейерверка;
- 40 Га загородной природы.
Приходи в белом - уходи в цветном. Фото: ЮУ КЖСИ
Девиз праздника: «Приходи в белом – уходи в цветном». Гостей Фестиваля красок ждут в Белом Хуторе в 18:00. Вход свободный.
Участвуйте в фотоконкурсе «Яркое лето» и выигрывайте выходные в Мегаполисе (билеты в кино на всю семью, катание на колесе обозрения). На фестивале красок определят победителя и вручат подарки. Подробности в группе микрорайона Белый Хутор.
Афиша: ЮУ КЖСИ