В Челябинске из-за ремонта ограничат движение по дороге рядом с Меридианом

Ограничения введут на месяц из-за ремонта трамвайных путей Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 22:00 15 августа ограничат движение по участку улицы Первой Пятилетки. Как пояснили в мэрии, это сделают из-за ремонта трамвайных путей.

Проезд будет ограничен по обеим сторонам от рельсов в районе Трамвайного депо №№1 (дом №30 по улице Первой Пятилетки).

Схема: администрация Челябинска

Свободное движение планируют восстановить к 23:00 15 сентября.

Ранее в Челябинске ограничили проезд по улице Цвиллинга.

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