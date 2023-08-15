«Ударили в живот»: в Челябинске во дворе дома зарезали мужчину

Фото: Подслушано ЧМЗ (Official) / Vk.com

В Челябинске ссора между двумя мужчинами закончилась поножовщиной. Один из участников конфликта был убит. Сейчас силовики ищут нападавшего.

Инцидент произошел 15 августа во дворе дома №84а по Шоссе Металлургов. Как рассказали очевидцы в соцсетях, там находилась компания мужчин.

— Сидела компания во дворе, один другого оскорбил. Оскорбленный живет в этом же дворе. Он пошел домой, взял нож и ударил в живот оппонента, — рассказали очевидец в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» во «ВКонтакте».

На место вызвали скорую помощь. Прибывшие медики попытались привести в сознание мужчину, но реанимационные действия не дали результата. Пострадавший скончался от ножевого ранения.

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию о происшествии подтвердили. В обстоятельствах смерти мужчины разбираются следователи.

— Возбуждено уголовное дело об убийстве. Устанавливается лицо, совершившее преступление, — прокомментировали КП-Челябинск в пресс-службе ведомства.

Фото: Подслушано ЧМЗ (Official) / Vk.com

Похожий случай в Металлургическом районе произошел 30 апреля. Во время разборок 21-летний парень достал нож и ударил им подростка. Юноша скончался в больнице, а нападавшего вскоре задержали силовики.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.