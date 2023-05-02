Подросток от ножевых ранений скончался в больнице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске зарезали 17-летнего подростка. Инцидент случился ночью 30 апреля в Металлургическом районе. Как сообщает Следственный комитет, убийство случилось в ходе бытового конфликта. По данным правоохранителей, 21-летний парень в ходе разборки достал нож и ударил им подростка.

С травмами пострадавшего отвезли в больницу, где он и скончался. Теперь против нападавшего завели уголовное дело, он задержан.

— Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По данным ГУ МВД России по Челябинской области, подозреваемого задержали в день нападения, в квартире по улице Дегтярева.

Напомним, меньше месяца назад зарезали еще одного 17-летнего подростка возле ТРК «Космос». По данным следствия, несколько человек избили школьника, а затем один из них достал нож и дважды пырнул парня.

В итоге челябинец скончался, а участники убийства пытались скрыться. На данный момент в СИЗО находятся семеро подозреваемых, некоторые из них несовершеннолетние. На заседании по мере пресечения отец обвиняемых не сдержался и расплакался.

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