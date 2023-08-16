В Челябинской области назначили нового руководителя районной прокуратуры

Сергей Сараев. Фото: Прокуратура Челябинской области

Новым прокурором Еткульского района Челябинской области стал Сергей Сараев.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, Сергей Сараев проработал в надзорном ведомстве более 9 лет, был помощником прокуроров Южноуральска и Красноармейского района, заместителем прокурора Сосновского района. До перехода в прокуратуру он в течение четырех лет работал следователем в региональном СУ СК.

В 2021 году Серея Сараева признали лучшим на конкурсе профессионального мастерства.

Нового начальника сотрудникам в Еткульском районе представил прокурор Челябинский области Карен Габриелян.

Ранее нового руководителя назначили в прокуратуре Аши.

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