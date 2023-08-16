В мэрии Челябинска ответили на претензии следователей по делу о застройке городского бора

Челябинский городской бор является особо охраняемой природной территорией Фото: Ольга СЕМЕНЮК

В администрации Челябинска ответили на претензии следователей, которые возбудили уголовное дело из-за застройки городского бора. По заявлениям чиновников, передача земельных участков на улице Лесопарковой была законной.

Часть территорий не находилась в муниципальной собственности. Речь идет о земельных участках, которыми владеет ООО «Техсервис». Правом на их распоряжением орган местного самоуправления изначально не обладал. По данным городской администрации, в частную собственность земельные участки перешли в ходе приватизации завода «Полет».

Спортивно-оздоровительный центр «Стиль жизни» на улице Лесопарковой, 4 находится в собственности у предпринимателя с 2018 года. Он заключил договор купли-продажи с комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска.

— Выкуп земельного участка осуществлен в установленном законом порядке, при предоставлении всех необходимых документов, с целью эксплуатации нежилого здания, принадлежащего ООО Спортивно-оздоровительный центр «Стиль жизни» на праве собственности, — отметили в мэрии Челябинска.

Земельный участок с кадастровым номером 74:36:0504006:377 предоставлен в аренду в 2016 году. На основании судебных актов ООО «Абсолют» разрешили там построить спортивно-игровую площадку.

Напомним, Челябинский городской бор является особо охраняемой природной территорией. В реликтовом лесу запрещено рубить деревья и вести строительство. Следователи считают, что чиновники незаконно передали земельные участки в частную собственность. Ущерб оценен на сумму более одного миллиона рублей.

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