«Никого не хотел расстроить»: в Челябинске отыскали мужчину, который устроил взрыв во дворе жилого дома

Челябинец решил провести время с огоньком и использовал мощную петарду. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские нашли челябинца, напугавшего взрывом жителей улицы Марченко в Тракторозаводском районе.

Инцидент попал на видео. Мужчина вышел из подъезда, попросил у соседа зажигалку, воспользовался ей и бросил петарду под дерево. Вспышка и грохот переполошили игравших неподалеку детей и активировали сигнализацию в припаркованных автомобилях. Соседи пришли в негодование.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, участковые устроили поквартирный обход в ближайших домах и выяснили, что петарду взорвал 38-летний мужчина.

— Полицейскими установлено, что мужчина использовал петарду большой мощности, в содеянном раскаивается, — уточнили в ГУ МВД.

Челябинца отвезли в отдел полиции. Мужчину привлекли к ответственности за несоблюдение регионального закона «Об административных правонарушениях». За нарушение покоя и тишины ему грозит штраф от 1 до 5 тыс. рублей.

— Взрывал петарду без всякой корыстной мысли, — рассказал любитель пиротехники. — Не хотел никому ничего ни повредить, ни расстроить. Перед всеми жильцами, кому принес беспокойство, извиняюсь.

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