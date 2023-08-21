«Скулила от страха и боли»: челябинец помыл собаку на автомойке

Собаке на короткой привязи было некуда деваться. Фото: vk.com/myseverok

Житель Челябинска помыл собаку на автомойке самообслуживания. Мужчина привязал пса и принялся поливать водой из шланга под большим напором.

— Собака скулила от страха и боли, — рассказал очевидец. По его словам, на замечания владелец животного не реагировал.

После публикации видео с собакой в интернете жители Паркового микрорайона, где находится мойка, пришли в негодование. Горожане отмечают, что вода ледяная, вдобавок бьет под большим давлением.

— Они приезжали на мойку в Ленинском районе, — рассказала одна из челябинок в группе «Подслушано Северок | Парковый | Челябинск» во ВКонтакте. — Наш администратор не дала им помыть собаку, объяснила, что на руку если попадает вода под таким напором, то получает ожог. А тут еще и моют с близкого расстояния...

Ранее в Челябинске в суд передали уголовное дело мужчины, который выбросил собаку в окно на глазах у маленькой дочери. Он решил избавиться от питомицы, не поделив с ней кусок курицы.

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