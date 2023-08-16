Убил из-за куска курицы: в Челябинске будут судить отца, выбросившего в окно собаку 10-летней дочери

Собака погибла, упав с большой высоты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске в суд передали уголовное дело 58-летнего мужчины, который выбросил собаку с пятого этажа.

Горожанин сам подарил дворняжку 10-летней дочери. Девочка привязалась к питомцу. Но весной нынешнего года отец перебрал со спиртным и случилось страшное.

Мужчина ел курицу и по небрежности уронил кусок на пол. Крутившаяся поблизости собака схватила лакомый кусочек. Пьяный челябинец пришел в ярость, посчитав, что домашняя любимица отобрала у него обед. Он схватил несчастное животное и швырнул в окно. При этом мужчину ничуть не смутило присутствие дочки.

Собака упала на асфальтовую дорогу и вскоре погибла от полученных травм.

— В результате несовершеннолетней, которой принадлежала собака, причинены морально-нравственные страдания, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В биографии отца-живодера уже была судимость. Теперь мужчину обвиняют в жестоком обращении с животным из хулиганских побуждений в присутствии малолетнего ребенка, повлекшем гибель животного. Челябинцу грозит штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.

Гибель собаки — далеко не единственный случай в Челябинске. В июне хозяин вышвырнул питомца с девятого этажа. Пес умирал на глазах у гулявших во дворе детей. Ранее другой горожанин выбросил щенка с восьмого этажа. Мужчина утверждал, что пытался научить песика хорошему поведению.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.