В Челябинской области приступили к обмолоту яровой пшеницы

Фото: пресс-центр Минсельхоза Челябинской области

Вслед за обмолотом озимых аграрии приступают к уборке яровых зерновых культур. Собрана пока только десятая часть нового урожая – более 200 тысяч тонн. С заводов на поля спешит новая техника.

– Сегодня мы уже видим, что будем с урожаем, – говорит первый замминистра сельского хозяйства региона Евгений Литвинов, – обмолотили первые 150 тысяч гектаров зерновых, собрали 215 тыс. тонн зерна. Нужно отдать должное нашим аграриям, они отлично подготовились к уборочной кампании. В первую очередь, приобрели 159 тракторов и 63 комбайна, которые облегчат нам задачу на уборке. В целом с начала года аграрии уже приобрели различной техники на 2 млрд рублей. Это поможет выполнить плановые показатели по сбору сельскохозяйственных культур.

Фото: пресс-центр Минсельхоза Челябинской области

Новая техника высокопроизводительная, обеспечивает комфорт в работе и ускорение темпов работ. Предстоит убрать 1 млн 960 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, это самая большая посевная площадь в Уральском федеральном округе.

Нынешнее лето принесло немало тревог. Как отмечают специалисты, начиная с мая в регионе было три опасных периода с аномально высокими температурами, которые не позволили получить традиционно высокие показатели урожайности на сборе озимых культур и зерновых первых сроков сева. Сегодня самая высокая урожайность зерна регистрируется в Сосновском районе – 25,9 центнеров с гектара, в южном Агаповском районе молотят по 16 центнеров с гектара, в Кизильском – пока 11,3 ц/га. В Аргаяшском и Красноармейском собирают по 19 центнеров с гектара. Оценочная урожайность выше на зерновых культурах вторых и третьих сроков сева, комментирует ход уборочной кампании Анна Кожевина, начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования областного министерства. Эти посевы попали под дожди и сегодня наливаются спелостью.

Фото: пресс-центр Минсельхоза Челябинской области

В компании «Ситно» предстоит обмолотить 31 тысячу гектаров. Это закроет часть потребности многопрофильного холдинга в сырье для производства муки, хлеба и комбикормов для выращивания птицы. Первые убранные посевы в Нагайбакском районе дали более 25 центнеров с гектара.

– Магнитогорский комбинат хлебопродуктов «Ситно» поставляет свою продукцию от Дальнего Востока до крайней западной точки России. В этом году перед нами стоит задача получить среднюю урожайность 30 центнеров с гектара. Поэтому мы второй год испытываем технологию предварительной врезки сложных минеральных удобрений перед посевом. Это позволяет нам получать урожаи до 40 центнеров с гектара. Видовая урожайность не на всех полях такая высокая, но есть поля, где мы получим 40 – 50 центнеров с гектара, а в среднем по холдингу получим 25 – 30 центнеров, – рассказывает Василий Ломакин, директор департамента растениеводства компании «Ситно».

Фото: пресс-центр Минсельхоза Челябинской области

Обмолотить урожайные поля помогут новые комбайны «Т500» производства «Ростсельмаш». С началом уборки в «Ситно» поступило шесть таких комбайнов новой модификации – более мощных и комфортных.

– В прошлом году на «Векторе» намолотил почти 3 тысячи тонн зерна, рассказывает комбайнер, тракторист компании «Ситно» Фёдор Минеев. – Я почти сорок лет за рулём сельскохозяйственной техники. Такие комбайны впервые пришли в область, они мощные и в них всё сделано для комфорта, уже усовершенствованные. Эксперты говорят, что у них высокая производительность, они чище обмолачивают, на них, например, установлена карта урожайности и они более автоматизированы, делают многоступенчатую очистку зерна.

Фото: пресс-центр Минсельхоза Челябинской области

Новые комбайны, утверждают в агрохолдинге, помогут ускорить процесс уборки, ведь каждый из них заменяет полтора прежних «Вектора 410». С начала года аграрии Южного Урала приобрели техники почти на 2 млрд рублей. Теперь нужно собрать почти 2 млн тонн зерна.