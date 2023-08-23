Обвиняют в получении 44 взяток: бывшего вице-мэра Челябинска отказались выпускать из СИЗО

Суд не отпустил Петра Конарева под домашний арест
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Бывший заместитель мэра Челябинска Петр Конарев останется под стражей до 27 ноября. Такое решение принял Челябинский областной суд.
— Сторона защиты просила отказать в удовлетворении ходатайства следователя, изменить Конареву меру пресечения на домашний арест, — рассказали в пресс-службе суда.
Просьбу адвоката не удовлетворили.
По версии следствия, Петр Конарев совершил целых 44 преступления: получил 23 взятки в крупном размере, шесть взяток в особо крупном размере и еще 15 взяток принял вместе с сообщниками.
Напомним при Михаиле Юревиче Петр Конарев работал заместителем главы Челябинска по экономическому развитию. В 2019 году стал советником главы города.
Петра Конарева задержали в сентябре прошлого года. С тех пор он находится под стражей. Сначала бывшего вице-мэра обвиняли в 9 эпизодах получения взяток, но за время расследования количество предполагаемых преступных эпизодов сильно выросло.
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